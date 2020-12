Boschi da Annunziata: “Contenta di venire, qui si parla di politica” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Mi fa piacere venire da lei, perché almeno qui si parla di politica…”. Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi intervistata da Lucia Annunziata durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’. Ospite qualche giorno fa del programma ‘Otto e mezzo’, Boschi si era lamentata di essere stata sempre interrotta dalla conduttrice, e del fatto che Lilli Gruber fosse più interessata a parlare delle foto con il fidanzato Giulio Berruti, che la ritraevano in in un parco abbracciati con la mascherina abbassata, che del Recovery Fund. Sui social l’intervista di Boschi ha catturato l’attenzione degli utenti, che in massa si sono schierati dalla parte della capogruppo di Italia Viva alla Camera. Leggi su dire (Di domenica 13 dicembre 2020) “Mi fa piacere venire da lei, perché almeno qui si parla di politica…”. Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi intervistata da Lucia Annunziata durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’. Ospite qualche giorno fa del programma ‘Otto e mezzo’, Boschi si era lamentata di essere stata sempre interrotta dalla conduttrice, e del fatto che Lilli Gruber fosse più interessata a parlare delle foto con il fidanzato Giulio Berruti, che la ritraevano in in un parco abbracciati con la mascherina abbassata, che del Recovery Fund. Sui social l’intervista di Boschi ha catturato l’attenzione degli utenti, che in massa si sono schierati dalla parte della capogruppo di Italia Viva alla Camera.

