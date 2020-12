Borussia Dortmund, ufficiale: esonerato Favre (Di domenica 13 dicembre 2020) Terremoto al Borussia Dortmund dopo la sconfitta interna contro lo Stoccarda per 5-1. La società giallorossa ha comunicato sui propri canali social l'esonero dell'allenatore Lucien Favre. Il co-allenatore Edin Terzin subentrerà come allenatore ad interim. Anche il secondo vice allenatore di Favre, Manfred Stefes, è stato licenziato. Al fianco di Terzic, il tecnico U17 Sebastian Geppert e il talent coach Otto Addo.Il Borussia in campionato nelle ultime tre partite ha collezionato due sconfitte e un pareggio. Il Dortmund è quinto nella classifica della Bundesliga con 19 punti. La squadra è a cinque punti dal Bayern Monaco in testa. Favre ha assunto la guida del Borussia Dortmund nel 2018. Un anno dopo, la squadra guidata dallo svizzero ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Terremoto aldopo la sconfitta interna contro lo Stoccarda per 5-1. La società giallorossa ha comunicato sui propri canali social l'esonero dell'allenatore Lucien. Il co-allenatore Edin Terzin subentrerà come allenatore ad interim. Anche il secondo vice allenatore di, Manfred Stefes, è stato licenziato. Al fianco di Terzic, il tecnico U17 Sebastian Geppert e il talent coach Otto Addo.Ilin campionato nelle ultime tre partite ha collezionato due sconfitte e un pareggio. Ilè quinto nella classifica della Bundesliga con 19 punti. La squadra è a cinque punti dal Bayern Monaco in testa.ha assunto la guida delnel 2018. Un anno dopo, la squadra guidata dallo svizzero ...

