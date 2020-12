Borussia Dortmund, per il dopo Favre c’è già l’intesa con Rose (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Borussia Dortmund ha deciso di esonerare Lucien Favre dopo il clamoroso capitombolo contro lo Stoccarda: intesa con Marco Rose Il Borussia Dortmund ha deciso di esonerare Lucien Favre dopo la brutta sconfitta contro lo Stoccarda. Favre sarà sostituito dal 38enne Edin Terzic, suo vice e allenatore dell’Under 23 del Borussia. Terzic sarà affiancato da Sebastian Geppert e Otto Addo, e come annunciato dal club, guiderà dalla panchina la squadra fino alla fine della stagione. L’esordio è in programma mercoledì, nel prossimo impegno di campionato contro il Werder Brema. Tuttavia, come riporta Sky Sport, il vero obiettivo del Dortmund per la prossima stagione resta Marco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilha deciso di esonerare Lucienil clamoroso capitombolo contro lo Stoccarda: intesa con MarcoIlha deciso di esonerare Lucienla brutta sconfitta contro lo Stoccarda.sarà sostituito dal 38enne Edin Terzic, suo vice e allenatore dell’Under 23 del. Terzic sarà affiancato da Sebastian Geppert e Otto Addo, e come annunciato dal club, guiderà dalla panchina la squadra fino alla fine della stagione. L’esordio è in programma mercoledì, nel prossimo impegno di campionato contro il Werder Brema. Tuttavia, come riporta Sky Sport, il vero obiettivo delper la prossima stagione resta Marco ...

