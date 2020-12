Bologna-Roma, ore 15.00: le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) Le scelte ufficiali di Mihajlovic e Fonseca per il match dell'11ª giornata di Serie A tra Bologna e Roma Leggi su 90min (Di domenica 13 dicembre 2020) Le sceltedi Mihajlovic e Fonseca per il match dell'11ª giornata di Serie A tra

sportli26181512 : Bologna-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta indolore in Europa League c… - siamo_la_Roma : #Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Soriano; Svanberg, Vignato, Palacio; Bar… - TuttoBolognaWeb : Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: ecco chi gioca in porta - - sportli26181512 : Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Hickey e Smalling, c'è Villar: La Roma vuole tornare alla vittoria in… - IlgiallorossoIt : Archiviata la prima fase dell'Europa League, la Roma può ora concentrarsi interamente sul campionato, con l'obietti… -