Bologna-Roma | le formazioni ufficiali

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per la sfida del Dall’Ara tra, in programma alle ore 15.00 e valida per l’undicesimo turno di Serie A:(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg,;Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic(3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.