Bologna-Roma 1-5, Spinazzola: “Primo tempo perfetto poi siamo calati mentalmente” (Di domenica 13 dicembre 2020) “E’ stato un primo tempo perfetto, nel secondo tempo abbiamo abbassato i giri, loro hanno cambiato anche modulo e ci sono venuti a prendere uomo a uomo. Abbiamo avuto un pochino di difficoltà ma il risultato era già buono e abbiamo mollato mentalmente, cosa che non volevamo fare“. Così Leonardo Spinazzola nel post partita di Bologna-Roma 1-5, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. “La mia crescita? Spero di continuare così, ancora è lunga, mancano 7 mesi considerando l’Europeo e spero di continuare in questo modo – ha detto Spinazzola ai microfoni di Sky Sport -. Da gennaio io ho ringraziato il mancato addio dalla Roma: mi ha dato una carica ulteriore, psicologica ma anche fisica. Ho cambiato vari aspetti per il mio fisico, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) “E’ stato un primo, nel secondoabbiamo abbassato i giri, loro hanno cambiato anche modulo e ci sono venuti a prendere uomo a uomo. Abbiamo avuto un pochino di difficoltà ma il risultato era già buono e abbiamo mollato mentalmente, cosa che non volevamo fare“. Così Leonardonel post partita di1-5, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. “La mia crescita? Spero di continuare così, ancora è lunga, mancano 7 mesi considerando l’Europeo e spero di continuare in questo modo – ha dettoai microfoni di Sky Sport -. Da gennaio io ho ringraziato il mancato addio dalla: mi ha dato una carica ulteriore, psicologica ma anche fisica. Ho cambiato vari aspetti per il mio fisico, ...

