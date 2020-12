Bologna-Roma 1-5 | cinquina giallorossa 

Leggi su funweek

(Di domenica 13 dicembre 2020) Vittoria rotonda dellache al Dall’Ara travolge 5-1 ilgrazie a una ‘manita’ costruita nel primo tempo che permette ai giallorossi di salire a 21 punti in classifica, 5 in meno del Milan capolista impegnato stasera contro il Parma. Partenza arrembante della formazione capitolina in vantaggio al 5? grazie a un autogol di Poli, al 10? il raddoppio di Dzeko, cinque minuti più tardi la terza rete di Pellegrini. C’è gloria anche per Veretout al 35?, la quinta rete di Mkhitaryan al 44?. Al 24? il gol della bandiera degli emiliani su autorete di Cristante. Funweek.