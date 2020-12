Bologna-Roma 1-4 diretta | Veretout segna il quarto gol giallorosso

Gazzetta_it : VAR - Roma: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - orscrz : Bologna 1-5 Roma 44' - GiuseppeLepera5 : I difensori del Bologna ad ogni attacco della Roma.... #BolognaRoma - AntoninoHetfiel : @itti_stef Come Bologna Roma - PagineRomaniste : 44' - Quinto gol della Roma! Karsdorp travolgente sulla destra supera Mbaye e serve Mkhitaryan che deve solo spinge… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Roma

Alle 15 la Roma scende in campo al Dall’Ara La Roma di Fonseca sfida il Bologna di Mihajlovic. Fischio d’inizio alle 15 al Dall’Ara. I giallorossi cercano la vittoria che manca da due turni (sconfitta ...13:19 - Come testimoniato dal video pubblicato dalla Roma attraverso il suo profilo Twitter, i giallorossi sono in viaggio verso il Renato Dall'Ara di Bologna.