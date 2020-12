Bologna Roma 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Dall’Ara (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Roma si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Roma 0-0 MOVIOLA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Bologna Roma 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic(3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; ...

rfutbol : Comienza Bologna - Roma #Bologna #Roma #SerieA - delinquentweet : Pau Lopez costretto subito a faticare dopo un mezzo buco della difesa della Roma, confusa dallo schieramento indeci… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Bologna [0] x [0] Roma Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 11ª Rodada 1 minuto(s) Renato Dall'Ara, B… - PagineRomaniste : 2' - Grande occasione per il Bologna! Pau Lopez salva in uscita su Palacio che si è mangiato un gol quasi fatto! B… - cucue17 : Bologna vs AS Roma || Serie A in diretta click link ?? -