Bologna-Roma 0-0: Cristante in difesa. Pellegrini alla Pedro (Di domenica 13 dicembre 2020) 1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma Dopo la sconfitta di Napoli e il pareggio casalingo contro il Sassuolo, la Roma cerca di ritrovare i tre punti nella trasferta... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 dicembre 2020) 1' - Calcio d'inizio battuto dDopo la sconfitta di Napoli e il pareggio casalingo contro il Sassuolo, lacerca di ritrovare i tre punti nella trasferta...

rfutbol : Comienza Bologna - Roma #Bologna #Roma #SerieA - delinquentweet : Pau Lopez costretto subito a faticare dopo un mezzo buco della difesa della Roma, confusa dallo schieramento indeci… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Bologna [0] x [0] Roma Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 11ª Rodada 1 minuto(s) Renato Dall'Ara, B… - PagineRomaniste : 2' - Grande occasione per il Bologna! Pau Lopez salva in uscita su Palacio che si è mangiato un gol quasi fatto! B… - cucue17 : Bologna vs AS Roma || Serie A in diretta click link ?? -