Bologna, infortunio Mbaye: l'esito degli esami medici (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Bologna ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Mbaye: il report sull'infortunio Il Bologna ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Ibrahima Mbaye. Il report sull'infortunio: «Risentimento al flessore della coscia destra per Ibrahima Mbaye. Le condizioni del giocatore verranno valutate nei prossimi giorni».

