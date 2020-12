Bollettino Coronavirus del 13 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 13 dicembre 2020) In data 13, con il solito calo domenicale dei test, l’incremento nazionale dei casi è +0,98% (ieri +1,10%) con 1.843.712 contagiati totali, 1.093.161 dimissioni/guarigioni (+16.270) e 64.520 deceduti (+484); 686.031 infezioni in corso (+1.183). Elaborati 152.697 tamponi totali (ieri 196.439) con 70.024 nuovi casi testati (ieri 78.563); 17.938 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 11,74% (ieri 10,13% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 25,61% (ieri 25,33% – target 3%). Ricoverati con sintomi -331 (27.735); terapie intensive -41 (3.158) con 152 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 4.092; Lombardia 2.335; Emilia Romagna 1.907; Lazio 1.339; Campania 1.219; Puglia 1.175; Piemonte 1.011. In Lombardia curva +0,52% (ieri +0,62%) con 25.523 tamponi totali (ieri 29.153) e 8.597 nuovi casi testati (ieri 9.321): ...