Big Daddy un papà speciale la trama del film con Adam Sandler stasera su Rai Movie domenica 13 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Big Daddy – Un papà speciale la commedia con Adam Sandler e Cole Sprouse stasera domenica 13 dicembre su Rai Movie. trama e trailer Big Daddy – Un papà speciale è il film commedia di fine anni ’90 in onda stasera domenica 13 dicembre su Rai Movie. Protagonista è Adam Sandler mentre nei panni del bambino ci sono i gemelli Dylan e Cole Sprouse poi protagonisti di Zack e Cody con Cole approdato nel cast di Riverdale. Il film ha incassato 234 milioni di dollari con 163 solo negli Stati Uniti vincendo anche un MTV Movie ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 13 dicembre 2020) Big– Unla commedia cone Cole Sprouse13su Raie trailer Big– Unè ilcommedia di fine anni ’90 in onda13su Rai. Protagonista èmentre nei panni del bambino ci sono i gemelli Dylan e Cole Sprouse poi protagonisti di Zack e Cody con Cole approdato nel cast di Riverdale. Ilha incassato 234 milioni di dollari con 163 solo negli Stati Uniti vincendo anche un MTV...

