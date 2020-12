Biathlon, staffetta maschile: vince la Svezia, l'Italia chiude ottava (Di domenica 13 dicembre 2020) Hochfilzen , 13 dicembre - La Svezia è uscita vincitrice dalla terza gara della terza tappa della staffetta maschile della Coppa del Mondo di Biathlon . Per gli svedesi hanno corso, in questo ordine, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Hochfilzen , 13 dicembre - Laè uscita vincitrice dalla terza gara della terza tappa delladella Coppa del Mondo di. Per gli svedesi hanno corso, in questo ordine, ...

AnsaTrentinoAA : Biathlon: cdm; Wierer sesta a Hochfilzen, vittoria norvegese. Azzurra paga 2 errori al tiro. In staffetta uomini It… - infoitsport : START LIST Staffetta maschile Hochfilzen 2020 biathlon: gli italiani in gara - infoitsport : Biathlon, startlist staffetta maschile Hochfilzen: programma, orari, tv, tutti i partecipanti - infoitsport : STAFFETTA MASCHILE Hochfilzen 2020 oggi in tv, biathlon: orario, canale e diretta streaming - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: la Svezia batte la Norvegia! Germania sul podio, Italia ot… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon staffetta LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: la Svezia batte la Norvegia! Germania sul podio, Italia ottava OA Sport Biathlon, staffetta maschile: vince la Svezia, l'Italia chiude ottava Hochfilzen (Austria), 13 dicembre - La Svezia è uscita vincitrice dalla terza gara della terza tappa della staffetta maschile della Coppa del Mondo di Biathlon. Per gli svedesi hanno corso, in questo ... Biathlon: Wierer sesta a Hochfilzen, vittoria norvegese Primo trionfo della stagione del biathlon per Marte Olsbu Roeiseland ... Nella coppa del mondo maschile, sempre a Hochfilzen, la Svezia si è aggiudicata la staffetta maschile davanti e Germania. Buona ... Hochfilzen (Austria), 13 dicembre - La Svezia è uscita vincitrice dalla terza gara della terza tappa della staffetta maschile della Coppa del Mondo di Biathlon. Per gli svedesi hanno corso, in questo ...Primo trionfo della stagione del biathlon per Marte Olsbu Roeiseland ... Nella coppa del mondo maschile, sempre a Hochfilzen, la Svezia si è aggiudicata la staffetta maschile davanti e Germania. Buona ...