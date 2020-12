Biathlon | staffetta maschile Hochfilzen 2020 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) Termina la prima settimana di gare a. Nella terza giornata va in scena la4×7.5 km, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Una settimana fa era stata la Norvegia a portare a casa la gara a squadre nella tappa di Kontiolahti. SEGUI LA GARA INL’evento, previstodomenica 13 dicembre alle ore 14, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.