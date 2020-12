Biathlon, risultati inseguimento femminile Hochfilzen 2020: vince Roeiseland, Wierer sesta (Di domenica 13 dicembre 2020) I risultati dell’inseguimento 10 km femminile di Hochfilzen, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Marte Olsbu Roeiseland conquista la vittoria nell’ultima gara del primo weekend sulle nevi austriache nonostante due errori al poligono. Con questo successo, la norvegese vola in testa alla classifica generale. Al secondo posto c’è un’ottima Dzinara Alimbekava, che con zero errori. Terza Julia Simon, che sbaglia tre volte ma recupera grazie a una super prestazione sugli sci. Sesto posto per Dorothea Wierer, che per una buona parte della gara si gioca il podio, perdendo le speranza con un errore sull’ultimo bersaglio. Quindicesima, invece, Lisa Vittozzi. I risultati DELL’inseguimento ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Idell’10 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Marte Olsbuconquista la vittoria nell’ultima gara del primo weekend sulle nevi austriache nonostante due errori al poligono. Con questo successo, la norvegese vola in testa alla classifica generale. Al secondo posto c’è un’ottima Dzinara Alimbekava, che con zero errori. Terza Julia Simon, che sbaglia tre volte ma recupera grazie a una super prestazione sugli sci. Sesto posto per Dorothea, che per una buona parte della gara si gioca il podio, perdendo le speranza con un errore sull’ultimo bersaglio. Quindicesima, invece, Lisa Vittozzi. IDELL’...

