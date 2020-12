Biathlon, inseguimento femminile Hochfilzen 2020 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella terza e ultima giornata del primo weekend a Hochfilzen va in scena l’inseguimento 10 km femminile, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. La bielorussa Dzinara Alimbekava, vincitrice della sprint di venerdì, scatterà per prima dal cancelletto di partenza. L’Italia punta su Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. SEGUI LA GARA IN diretta L’evento, previsto oggi domenica 13 dicembre alle ore 11:45, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella terza e ultima giornata del primo weekend ava in scena l’10 km, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. La bielorussa Dzinara Alimbekava, vincitrice della sprint di venerdì, scatterà per prima dal cancelletto di partenza. L’Italia punta su Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. SEGUI LA GARA INL’evento, previstodomenica 13 dicembre alle ore 11:45, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

