Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen I 2020 | nella staffetta maschile presenti i fratelli Boe Norvegia favorita | ma occhio alla Svezia

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Iloggi, domenica 13 dicembre, vedrà proseguire ladel-2021 in Austria: adsi sta tenendo la terza tappa del circuito maggiore, scattata venerdì 11 con le sprint, mentre oggi si disputerà la4×7.5 km. In casa Italia al giovane Didier Bionaz è affidato il delicato compito del lancio, mentre in seconda frazione ci sarà Lukas Hofer. Il penultimo azzurro in pista sarà Thomas Bormolini, infine la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. L’Italia scatterà dseconda fila, con il pettorale numero 5. Sulla carta i favori del pronostico sono per la, che schiera Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe: quest’ultimo però, nelle due prove tra ...