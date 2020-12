Bere un amaro al giorno | ecco cosa accade al corpo

Leggi su giornal

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ci sono diverse persone che hanno l’abitudine diqualche sorso didopo un pasto abbondante o, in generale, quasi sempre dopo i pasti. Questa pratica nasce dal fatto che è credenza molto comune quella di considerare gli amari dei forti digestivi. Oltre a ciò, consumare gli amari dopo i pasti, serve anche per azzerare completamente, o quasi, il sapore rimasto in bocca dai cibi precedenti. Non per niente l’viene chiamato anche “ammazzacaffè“, perché toglie via anche il sapore del caffè, di per sé già forte. In questo articolo cercheremo di capire se, per così dire, il successo dell’è dettato da un effetto reale o da un effetto placebo dovuto alle credenze popolari. Cos’è l’e come viene realizzato L’è una bevanda alcolica dal sapore decisamente ...