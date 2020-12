Benzinai in sciopero da lunedì sera «Destinati a chiudere se non avremo aiuti»

(Di domenica 13 dicembre 2020) Gestori chiusi daa martedì pomeriggio anche in autostrada. «Noi, ignorati dai Decreti Ristori».

pltorchiarolo : AVVISI: è stato indetto uno sciopero dei benzinai che chiuderanno lunedì 14 dicembre alle ore 19.00 (rete ordinaria… - lord_hal : @GuidoCrosetto Ma il tweet sul momento sbagliato dello sciopero dei benzinai quando arriva ? - PLRubicone : RT @PLTerreCastelli: #PLinforma che è stato indetto uno sciopero dei benzinai: dalla sera di lunedì 14 al pomeriggio di mercoledì 16 dicemb… - bunobubuno : @carmine45380823 Relax sul divano!! Poi rifornimento di benzina visto che danno 2 giorni di sciopero benzinai!! Ora… - PLTerreCastelli : #PLinforma che è stato indetto uno sciopero dei benzinai: dalla sera di lunedì 14 al pomeriggio di mercoledì 16 dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzinai sciopero

Aggiornamento ore 13. Arcuri lancia la campagna di vaccinazione in padiglioni a forma di primula. S arà un fiore, una primula, il simbolo della campagna dei vaccini anti covid che partirà a metà genna ...È stato confemato lo sciopero dei benzinai, previsto dal 14 al 16 dicembre, in segno di protesta contro i mancati aiuti da parte dello Stato. Questi infatti hanno deciso di scioperare in quanto durant ...