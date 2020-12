Benevento | sistemazione del parco dell’ex Caserma Guidoni FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Avviati i lavori didelnel complesso immobiliare della ex “” al Viale degli Atlantici di proprietà della Provincia di. Lo comunica il Presidente Antonio Di Maria che, nei giorni scorsi, aveva dato disposizioni al Settore Tecnico per rendere meglio fruibili e valorizzare gli edifici da qualche tempo adibiti agli Uffici del Giudice di Pace e della Procura. Approfittando della giornata festiva, quindi senza il via vai di persone ed auto nel grandeinterno, la ditta incaricata ha aperto il cantiere nella exe provveduto a mettere in sicurezza gli imponenti alberi incombenti sugli edifici e sui passaggi pedonali; ha proceduto allo sfalcio delle erbe ...