Beautiful, Brooke e Ridge ai ferri corti: un tradimento pesa sulla loro famiglia (Di domenica 13 dicembre 2020) I fan di Beautiful sono ormai abituati, nella soap opera niente è mai come sembra e sopratutto per Brooke Logan e Ridge Forrester la pace non è mai garantita. Come è ormai risaputo in America le puntate di Beautful sono notevolmente avanti rispetto alla programmazione Italiana, è quindi semplice avere sostanziosi spoiler sulle vite e sulle vicende dei protagonisti, sempre invischiati in intrighi, tradimenti e problemi all'apparenza insormontabili. Come sappiamo Thomas Forrester sta lottando per la sua vita, dopo mesi di lotta con le sue allucinazioni si trova ora tra la vita e la morto dopo un'operazione al cervello. Intanto tra Brooke e Ridge l'apparente serenità ritrovata è sempre più in bilico dopo una notte folle dello stilista. Infine torna il triangolo d'amore tra Hope, Steffy ...

