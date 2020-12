BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 14 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di domenica 13 dicembre 2020)di14: Leggi anche:americane: ERIC e QUINN di nuovo uniti. E ora? Steffy sembra essere impermeabile alle scuse di Thomas, mentre Ridge insiste affinché i fratelli possano riavvicinarsi. Katie rassicura Will promettendogli che tornerà presto a casa. Intanto lo scontro tra Shauna e Brooke si fa infuocato. La Logan schiaffeggia la rivale dopo che Shauna ha rispedito al mittente le offese sull’essere una poco di buono. Brooke le ordina di stare lontana da Ridge in un momento così difficile per il marito: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)