Beautiful | anticipazioni 14 dicembre | Ridge si trasferisce da Steffy

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 13 dicembre 2020) Lunedì 14su Canale 5 a partire dalle 13:40, torneremo a seguire le vicende di, che proseguiranno dal momento in cui Brooke elitigheranno violentemente a causa di Shauna e Thomas. Nel corso del nuovo episodio, vedremoprendere una drastica decisione e lasciare la casa coniugale per trasferirsi temporaneamente da. Stanco dei continui litigi con Brooke, lo stilista vorrà prendersi una pausa e dedicarsi ai suoi figli. Ma vediamo nel dettaglio cosa andrà in onda il prossimo lunedì.: Brooke eai ferri corti In, la bomba fatta scoppiare da Thomas comincerà a dare i suoi frutti. Brooke infatti, sarà furiosa dopo aver appreso che il marito le ha tenuto nascosto ...