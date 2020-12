Beautiful | anticipazioni 14 dicembre | Brooke e Ridge si lasciano … Lui da chi va?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 dicembre 2020)14: il matrimonio disembra essere giunto al capolinea. La Logan ha anche un’altra preoccupazione: le condizioni di salute di Katie … Katie è ancora grave: né Donna nérisultano idonee per il trapianto del renefa visita a Katie in ospedale. Sua sorella si lamenta con lei del lento scorrere del tempo. A trovare Katie, arrivano anche Bill e Will: il bambino ha paura di ciò che potrebbe succedere alla mamma. Lei, però, lo rassicura, dicendogli che non si separeranno mai. Purtroppo né Donna nésono risultate compatibili per il donare il rene alla sorella, perciò ovviamente le cose si complicano. Nel frattempo Katie raccomanda a Bill di farsi forza, soprattutto per il bene di ...