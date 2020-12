Battaglia nuovo arcivescovo di Napoli, i commenti: 'Saprà affrontare al meglio la sfida' (Di domenica 13 dicembre 2020) Domenico Battaglia Napoli ha un nuovo vescovo: Monsignor Domenico Battaglia, il 'prete degli ultimi' 12 dicembre 2020 Sepe annuncia il successore: è don Mimmo Battaglia 12 dicembre 2020 ' Lotteremo ... Leggi su napolitoday (Di domenica 13 dicembre 2020) Domenicoha unvescovo: Monsignor Domenico, il 'prete degli ultimi' 12 dicembre 2020 Sepe annuncia il successore: è don Mimmo12 dicembre 2020 ' Lotteremo ...

Azione_it : Il Parlamento per l’ennesima volta trasformato in un triste palcoscenico con l’obiettivo di ingannare i cittadini.… - LUDOVICOTODINI : #Usa, #Flynn: Gli Stati Uniti nel mezzo della «Battaglia del bene contro il male». «Vogliono eliminare il dissenso,… - Davidedibla : Battaglia chi è il nuovo arcivescovo di Napoli - grazianoresteg2 : RT @donfra1979: Sempre accanto agli ultimi, ad accarezzare i feriti dalla vita, a sognare il sogno di Dio: don Mimmo Battaglia, amico e fra… - TgrCalabria : La gioia di Catanzaro e del centro calabrese di solidarietà che ha fondato per don Mimmo Battaglia, nuovo Vescovo d… -