Basket, Serie A 2020-2021: Brindisi batte Milano ed è in vetta alla classifica! Ok Sassari e Virtus Bologna

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Pesaro e Fortitudo Bologna, oggi si è disputato il restante programma dell'undicesima giornata della Serie A 2020-2021 di Basket. Spicca il colpo grosso di Brindisi, che batte Milano e la aggancia in vetta alla classifica; vincono anche Sassari, Virtus Bologna, Brescia, Reggio Emilia e Trento. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. La Happy Casa Brindisi non ha alcuna intenzione di smettere di sognare: i pugliesi sbancano il Mediolanum Forum con il punteggio di 82-88 e agganciano l'Olimpia Milano al primo posto in classifica. Dopo un primo quarto giocato punto a punto, i meneghini, penalizzati dalle ...

