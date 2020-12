Barbara D’Urso sfrattata dalla domenica pomeriggio? Maurizio Costanzo il sostituito (RUMORS) (Di domenica 13 dicembre 2020) Maurizio Costanzo torna con Buona domenica? L’indiscrezione In edicola è presente il nuovo numero del periodico Vero. Nella popolare rivista è riportata una clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro professionale di Maurizio Costanzo. A quanto pare il giornalista romano che ha dato poco terminato il Maurizio Costanzo Show, stia lavorando in gran segreto ad uno speciale di Buona domenica. Ricordiamo che tale format del pomeriggio domenicale di Canale 5 ha fatto compagnia a milioni di telespettatori di Canale 5 per diversi anni. Un contenitore che nel tempo ha costo a presenza di Luca Laurenti, Paola Barale, Laura Freddi, Roberta Capua, Fiorello, Claudio Lippi e tanti altri ancora. Ma lo scoop del settimanale non è ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 13 dicembre 2020)torna con Buona? L’indiscrezione In edicola è presente il nuovo numero del periodico Vero. Nella popolare rivista è riportata una clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro professionale di. A quanto pare il giornalista romano che ha dato poco terminato ilShow, stia lavorando in gran segreto ad uno speciale di Buona. Ricordiamo che tale format delle di Canale 5 ha fatto compagnia a milioni di telespettatori di Canale 5 per diversi anni. Un contenitore che nel tempo ha costo a presenza di Luca Laurenti, Paola Barale, Laura Freddi, Roberta Capua, Fiorello, Claudio Lippi e tanti altri ancora. Ma lo scoop del settimanale non è ...

