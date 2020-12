Banca d’Italia smonta l’ottimismo del governo | per il Pil 2021 solo un “rimbalzino”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic – Una notizia buona (a metà) e una cattiva (per intero). Il Prodotto interno lordo del 2020 si contrarrà un po’ meno del previsto, ma scordiamoci il “rimbalzo” sul Pil. Questo, in estrema sintesi, il quadro tracciato danel suo ultimo bollettino di proiezioni macroeconomiche. Il 2020 meno peggio del previsto Non più tardi dello scorso giugno, il Fondo monetario internazionale stimava il nostro Prodotto a -12,8%. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri rassicurava, dal canto suo, che la contrazione non avrebbe toccato la doppia cifra. Per una volta pare che abbia avuto ragione. Passata la buriana della prima serrata, l’economia è tornata a marciare (leggermente) meglio del previsto. Non certo grazie alle elemosine del, ma in ogni caso abbastanza per segnare un’inversione di ...