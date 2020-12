Balthazar su Giallo verso il finale di stagione, trame episodi 13 e 20 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con Balthazar su Giallo, la serie crime franco-belga che ha debuttato in chiaro domenica scorsa. Nella serata del 13 dicembre, il canale 38 del digitale terrestre propone altri due episodi che lanceranno il finale di stagione. Ecco le anticipazioni. Si parte dall’episodio 1×03 dal titolo Legittima difesa. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato all’interno di un camion frigo. Le analisi del DNA rivelano il legame con un cold case, la sparizione di un marito violento e i suoi figli, avvenuta anni prima. A seguire, l’episodio 1×04 intitolato Anime gemelle. Mentre si trova al cinema, Balthazar riceve la chiamata d’aiuto da parte di una donna che sembra essere stata pugnalata. Dopo aver capito che il sangue ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuovo appuntamento consu, la serie crime franco-belga che ha debuttato in chiaro domenica scorsa. Nella serata del 13, il canale 38 del digitale terrestre propone altri dueche lanceranno ildi. Ecco le anticipazioni. Si parte dall’o 1×03 dal titolo Legittima difesa. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato all’interno di un camion frigo. Le analisi del DNA rivelano il legame con un cold case, la sparizione di un marito violento e i suoi figli, avvenuta anni prima. A seguire, l’o 1×04 intitolato Anime gemelle. Mentre si trova al cinema,riceve la chiamata d’aiuto da parte di una donna che sembra essere stata pugnalata. Dopo aver capito che il sangue ...

