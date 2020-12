Bagnoli e l’eterna bonifica che ha già drenato quasi 900 milioni di euro. I risultati? Per la Corte dei Conti “talvolta anche peggiorativi” (Di domenica 13 dicembre 2020) Da Bagnoli Futura a Invitalia, dagli enti locali ai ministeri, passando per i commissari straordinari. Si fa prima (ma si fallisce) a dire chi non ha responsabilità nella storia dell’ex area Italsider. Nell’ultima relazione della Corte dei Conti sullo stato dei finanziamenti destinati a bonifica e rigenerazione urbana dell’area, i giudici contabili analizzano quanto avvenuto dal 2015 al 2018 (con aggiornamenti a luglio 2020) ma c’è, non a caso, uno sguardo al passato. Che vale la pena di tenere presente per non ripetere gli errori che hanno fatto spendere quasi 900 milioni di euro per ottenere risultati che i magistrati contabili definiscono “talvolta anche peggiorativi”. UNA STORIA INIZIATA NEL 1911 – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) DaFutura a Invitalia, dagli enti locali ai ministeri, passando per i commissari straordinari. Si fa prima (ma si fallisce) a dire chi non ha responsabilità nella storia dell’ex area Italsider. Nell’ultima relazione delladeisullo stato dei finanziamenti destinati ae rigenerazione urbana dell’area, i giudici contabili analizzano quanto avvenuto dal 2015 al 2018 (con aggiornamenti a luglio 2020) ma c’è, non a caso, uno sguardo al passato. Che vale la pena di tenere presente per non ripetere gli errori che hanno fatto spendere900diper ottenereche i magistrati contabili definiscono. UNA STORIA INIZIATA NEL 1911 – ...

