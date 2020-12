Avete mai visto la casa di Filippa Lagerback? C’è un dettaglio che vi stupirà (Di domenica 13 dicembre 2020) La casa di Filippa Lagerback vi farà sognare, qui vive con su marito Daniele Bossari e la loro figlia Stella, ma voi l’Avete mai vista? foto facebookDa qualche anno Filippa e Daniele si sono uniti in matrimonio, tuttavia da anni ormai stanno costruendo la loro casa e la loro famiglia. I due da diversi anni stanno costruendo la loro casa a Varese, ma voi l’Avete mai vista? La casa, che la coppa divide con la figlia Stella e il cane Whisky è immersa nel verde ed’è un vero e proprio sogno per ch la guarda. Ecco tutto quell che c’è da sapere sulla casa della nota conduttrice, da anni nella squadra di Che tempo che fa. LEGGI ANCHE>>>Filippa Lagerback, il post ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladivi farà sognare, qui vive con su marito Daniele Bossari e la loro figlia Stella, ma voi l’mai vista? foto facebookDa qualche annoe Daniele si sono uniti in matrimonio, tuttavia da anni ormai stanno costruendo la loroe la loro famiglia. I due da diversi anni stanno costruendo la loroa Varese, ma voi l’mai vista? La, che la coppa divide con la figlia Stella e il cane Whisky è immersa nel verde ed’è un vero e proprio sogno per ch la guarda. Ecco tutto quell che c’è da sapere sulladella nota conduttrice, da anni nella squadra di Che tempo che fa. LEGGI ANCHE>>>, il post ...

