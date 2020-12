Auto della municipale date alle fiamme ad Acerra: ipotesi intimidazione (Di domenica 13 dicembre 2020) Immagine d'archivio Boscoreale, paura nella notte: esplosi colpi d'arma da fuoco verso un'abitazione 30 novembre 2020 Cinque colpi esplosi contro un'Auto a Ponticelli: indagini dei carabinieri 7 ... Leggi su napolitoday (Di domenica 13 dicembre 2020) Immagine d'archivio Boscoreale, paura nella notte: esplosi colpi d'arma da fuoco verso un'abitazione 30 novembre 2020 Cinque colpi esplosi contro un'a Ponticelli: indagini dei carabinieri 7 ...

matteosalvinimi : Pubblica amministrazione obbligata ad acquistare veicoli prodotti in Italia. Contributi per incentivare le vendite… - lorenzo_px : @FedroA23 Se posso permettermi, mio papà mi ha aiutato tanto ma l'aiuto più grande me l'ha data prendendo confidenz… - raffaelepenocch : @Palazzo_Chigi Le folle che si credono immortali non ascoltano né prediche, né appelli. MOLTIPLICATE I CONTROLLI! U… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Roma, taglia la gomma di una volante della polizia: arrestato 59enne - truevis32449671 : @rosaroccaforte no. Non sono responsabili. Si auto regolano in modo indipendente, cioe’ in sostanza i magistrati so… -