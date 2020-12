Attacco No Tav al cantiere | 2 feriti in Val di Susa

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Con l'oscurità è tornata la calma nei boschi attorno alTav di Chiomonte (Torino). I manifestanti sono rientrati verso il centro del paese di Giaglione, dove si erano radunati in mattinata insieme ad altri attivisti del movimento No Tav. I tafferugli in Val, sono scoppiati nel corso di una manifestazione dei No Tav, dopo un’assemblea nella piazza di Giaglione (TO ) questa mattina. I protestanti si sono messi in marcia in direzione delper l’alta velocità Torino-Lione per contestare l’operazione di allargamento di inizio settimana. Una buona parte del corteo ha preso i sentieri per provare a raggiungere località Mulini. Circa 250 i manifestanti. C’è stato un primocon bombe carte e artifici pirotecnici a cui le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni.Un finanziere e un poliziotto ...