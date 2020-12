Atletica, Maratona tricolore: Grano e un'ottima Epis campioni 2020 (Di domenica 13 dicembre 2020) Missione compiuta: anche il più complicato degli anni, un 2020 che purtroppo non sarà dimenticato, ha i propri campioni italiani di Maratona. I titoli della specialità vengono ininterrottamente ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Missione compiuta: anche il più complicato degli anni, unche purtroppo non sarà dimenticato, ha i propriitaliani di. I titoli della specialità vengono ininterrottamente ...

Giovanna Epis campionessa italiana di maratona a Reggio Emilia Campionati Italiani Assoluti di Maratona a Reggio Emilia: vittoria di Giovanna Epis (Carabinieri) in 2.28.03, primato personale. Bella prestazione del bolognese David Colgan, 13° italiano in 2.26.53. Giovanni Grano campione italiano di Maratona – Irabaruta vince la gara Abbiamo seguito qui in diretta i campionati italiani assoluti di maratona, di oggi domenica 13 dicembre nell'ambito della storica Maratona del Tricolore di Reggio Emilia. La gara si è conclusa da poco ...