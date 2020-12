Atalanta | Miranchuck negativo al Covid | torna a disposizione per la Juventus

Leggi su calcionews24

Gian Piero Gasperini potrà recuperare un calciatore di alta classe in vista della sfida contro laLa Gazzetta dello Sport riporta una notizia che di sicuro farà piacere ai tifosi dell'Alatanta: Aleksej Miranchuk è guarito dale sarà aper la gara contro la, come annunciato da Gasperini. I bianconeri troveranno dunque lo spauracchio che ha segnato in entrambe le gare con la Lokomotiv Mosca nella scorsa Champions League. Ilicic, invece, alle prese con febbre e mal di gola maal.