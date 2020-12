Atalanta, Gasperini: «Juventus fortissima. Verrà fuori» (Di domenica 13 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini parla della prossima gara che vedrà l’Atalanta impegnata contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini parla della prossima gara che vedrà l’Atalanta contro la Juventus. Le sue parole. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 Juventus– «Troviamo una testa di serie della Champions. La Juve è fortissima, ha aggiunto Chiesa, Morata, Kulusevski, McKennie. E’ ancora più forte dello scorso anno e Verrà ancora di più fuori. Qusta vittoria ci fa preparare ancora meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Gian Pieroparla della prossima gara che vedrà l’impegnata contro la. Ecco le sue dichiarazioni Gian Pieroparla della prossima gara che vedrà l’contro la. Le sue parole. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Troviamo una testa di serie della Champions. La Juve è, ha aggiunto Chiesa, Morata, Kulusevski, McKennie. E’ ancora più forte dello scorso anno eancora di più. Qusta vittoria ci fa preparare ancora meglio». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : #Gomez escluso, la tregua con #Gasperini è finita: a gennaio uno dei due può lasciare l'Atalanta [? @RenatoMaisani… - DiMarzio : #AtalantaFiorentina, le parole di #Gasperini sulla vittoria e il caso #Gomez - SkySport : Atalanta, Gasperini non si dimette ma il rapporto con Papu e Ilicic è incrinato: scenari - EuropaCalcio : #Atalanta #Gasperini su #Gomez: “Non so come si supererà il tutto” - #EuropaCalcio - junews24com : Gasperini: «Juve testa di serie, ancora più forte dell'anno scorso» - VIDEO - -