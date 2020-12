Atalanta Fiorentina: torna alla vittoria la Dea (Di domenica 13 dicembre 2020) Gara senza storia tra bergamaschi e fiorentini, con i primi che dominano in lungo e in largo. Atalanta Fiorentina si sblocca sul finire del primo tempo con la rete di rapina di Gosens. Nella ripresa Malinovski e Tolòi arrotondano il risultato. L’Atalanta torna a vincere in campionato, per la Fiorentina sono sei gare senza vittorie e una posizione in classifica per niente sicura. Che scelte hanno fatto i tecnici? Sia Gasperini che Prandelli sorprendono nelle loro scelte. 3-4-2-1 per la Dea, con Gollini in porta e Tolói, Djimsiti e Romero in difesa. Gosens e Hateboer sulle corsie esterne, in mezzo De Roon e Freuler. Sulla trequarti non c’è Gomez, ma Malinovskyi affiancato a Pessina. In avanti c’è Zapata. 4-4-1-1 per Prandelli, che rinuncia a Castrovilli, Callejon e Ribèry. Dragowski tra i pali, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Gara senza storia tra bergamaschi e fiorentini, con i primi che dominano in lungo e in largo.si sblocca sul finire del primo tempo con la rete di rapina di Gosens. Nella ripresa Malinovski e Tolòi arrotondano il risultato. L’a vincere in campionato, per lasono sei gare senza vittorie e una posizione in classifica per niente sicura. Che scelte hanno fatto i tecnici? Sia Gasperini che Prandelli sorprendono nelle loro scelte. 3-4-2-1 per la Dea, con Gollini in porta e Tolói, Djimsiti e Romero in difesa. Gosens e Hateboer sulle corsie esterne, in mezzo De Roon e Freuler. Sulla trequarti non c’è Gomez, ma Malinovskyi affiancato a Pessina. In avanti c’è Zapata. 4-4-1-1 per Prandelli, che rinuncia a Castrovilli, Callejon e Ribèry. Dragowski tra i pali, ...

Atalanta_BC : ?? In campo così al #GewissStadium! ?? Our line-up to face Fiorentina! ? Presented by @Plus500 #AtalantaFiorentina… - AlmondPicks : Serie A ?????? ???Napoli TT Over 2 (-135) ?Atalanta/Fiorentina Over 2.75 (-111) (Half-Cash) Card: +$15.32 (+0.51 Un… - AleCat_91 : ATALANTA - FIORENTINA 3-0: NON CI SONO PIÙ PAROLE! - sportli26181512 : Gomez fuori, ma Gasp abbatte la Fiorentina 3-0! L'Atalanta risale in classifica: Gomez fuori, ma Gasp abbatte la Fi… - zazoomblog : Atalanta Fiorentina 3-0 Diretta Tris di Toloi Napoli-Sampdoria 1-1 Live Pareggia Lozano - #Atalanta #Fiorentina… -