Atalanta-Fiorentina, le pagelle: viva Zapata, 7. Nuovo flop Amrabat: 5 (Di domenica 13 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Atalanta_BC : ?? In campo così al #GewissStadium! ?? Our line-up to face Fiorentina! ? Presented by @Plus500 #AtalantaFiorentina… - iambolar : FT: Cagliari 1-3 Inter Atalanta 3-0 Fiorentina Bologna 1-5 Roma Napoli 2-1 Sampdoria #SerieA - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS Napoli 2-1 Sampdoria Atalanta 3-0 Fiorentina Bologna 1-5 Roma - rajonee09 : @SantanDre997 Si ma a fine anno potrebbero liberarsi le panchine di Lazio Atalanta o anche Fiorentina..Vediamo, int… - sportli26181512 : Atalanta-Fiorentina, le pagelle: viva Zapata, 7. Ancora flop di Amrabat: 5: Atalanta-Fiorentina, le pagelle: viva Z… -