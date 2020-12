Atalanta-Fiorentina: le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Atalanta-Fiorentina, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 15.00: Atalanta (3-5-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini. Fiorentina (4-4-1-1): Dragowski; Venuti, Milekovic, Pezzella, Biraghi; Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Eysseric; Vlahovic. All. Prandelli. Foto: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 15.00:(3-5-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.(4-4-1-1): Dragowski; Venuti, Milekovic, Pezzella, Biraghi; Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Eysseric; Vlahovic. All. Prandelli. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

