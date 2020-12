Atalanta-Fiorentina, Gasperini: “Stiamo trovando solidità e concretezza. Gomez fuori? C’è un motivo” (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Atalanta ritrova la vittoria che mancava in campionato da fine ottobre.I bergamaschi hanno avuto la meglio della Fiorentina grazie a un perentorio 3-0 firmato da Gosens, Malinovskiy e Toloi. Il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, si è mostrato orgoglioso per la prestazione offerta dai suoi e si è soffermato anche sulla scelta di non schierare Gomez.Serie A, 11a giornata: Napoli di rimonta, pokerissimo Roma e tris Atalanta. Risultati e classifica"È una bella soddisfazione, la vittoria di Amsterdam è stata prestigiosa, ma avevamo bisogno di vincere anche in campionato. Indubbiamente oltre all'energie fisiche si sente il peso nella testa quando giochi in Champions. L'Atalanta ha giocato spesso in questo modo, ultimamente ha fatto tante partite così. Stiamo ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) L'ritrova la vittoria che mancava in campionato da fine ottobre.I bergamaschi hanno avuto la meglio dellagrazie a un perentorio 3-0 firmato da Gosens, Malinovskiy e Toloi. Il tecnico della Dea, Gian Piero, in conferenza stampa, si è mostrato orgoglioso per la prestazione offerta dai suoi e si è soffermato anche sulla scelta di non schierare.Serie A, 11a giornata: Napoli di rimonta, pokerissimo Roma e tris. Risultati e classifica"È una bella soddisfazione, la vittoria di Amsterdam è stata prestigiosa, ma avevamo bisogno di vincere anche in campionato. Indubbiamente oltre all'energie fisiche si sente il peso nella testa quando giochi in Champions. L'ha giocato spesso in questo modo, ultimamente ha fatto tante partite così. Stiamo ...

