Atalanta-Fiorentina, dubbi offensivi per Gasperini: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di domenica 13 dicembre 2020) La Serie A entra nel vivo.Le tre gare del sabato sono state l'incipit perfetto di una domenica ricca di sfide interessanti e dalla straordinaria importanza. A pochi giorni dalla scomparsa di Paolo Rossi intorno alla quale tutto il calcio italiano e non si è unito, il campionato vive giornate dall'intenso agonismo, con la posta in palio che comincia a diventare sempre più alta. Al Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno - in diretta esclusiva su DAZN - Atalanta e Fiorentina, con entrambe che non vivono due momenti semplici della stagione per motivi differenti.Gian Piero Gasperini punterà ancora sul canonico 3-4-2-1, che ormai da mesi assicura ai nerazzurri prestazioni sempre più convincenti in Serie A così come in Champions League. Davanti a Gollini il terzetto difensivo sarà composto da Toloi, Romero e Djimsiti.

