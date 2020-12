Atalanta-Fiorentina 3-0: gol di Gosens, Malinovskiy e Toloi (Di domenica 13 dicembre 2020) Finisce 3-0 al Gewiss Stadium la sfida tra l'Atalanta e la Fiorentina. Decisive le reti di Gosens, Malinovskiy e Toloi. La Dea risale all'ottavo posto in classifica con 17 punti (e una partita da ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Finisce 3-0 al Gewiss Stadium la sfida tra l'e la. Decisive le reti di. La Dea risale all'ottavo posto in classifica con 17 punti (e una partita da ...

Atalanta_BC : ?? In campo così al #GewissStadium! ?? Our line-up to face Fiorentina! ? Presented by @Plus500 #AtalantaFiorentina… - atalantagese : stats atalanta 3 vs 0 fiorentina . #atalanta #AtalantaFiorentina #GoAtalantaGo ??? - Dalla_SerieA : L’Atalanta vola anche in campionato. Roma show, Napoli in rimonta - - Bashbashash1 : RT @CarolRadull: FT Atalanta 3-0 Fiorentina Bologna 1-5 Roma Napoli 2-1 Sampdoria #SerieA #RadullLive - lucagenoa1893 : @GenoaCFC Ci riproviamo con la Fiorentina??? Va beh sarà stanca avendo giovato 10 minuti fa con L Atalanta -