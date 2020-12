Atalanta Fiorentina 2-0 LIVE: raddoppia Malinovskiy su punizione (Di domenica 13 dicembre 2020) Al Gewiss Stadium, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Fiorentina 2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 7? Freuler vicino al gol – Malinovskyi per Zapata, sponda per Freuler e mancino strozzato che finisce in corner con deviazione 10? Miracolo di Dragowski – Dall’angolo, il portiere fa un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Zapata. Poi salva Biraghi, ma l’Atalanta sta chiudendo la Fiorentina in area di rigore 15? Spinge l’Atalanta – Cerca di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Al Gewiss Stadium, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 7? Freuler vicino al gol – Malinovskyi per Zapata, sponda per Freuler e mancino strozzato che finisce in corner con deviazione 10? Miracolo di Dragowski – Dall’angolo, il portiere fa un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Zapata. Poi salva Biraghi, ma l’sta chiudendo lain area di rigore 15? Spinge l’– Cerca di ...

