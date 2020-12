Atalanta-Fiorentina (13 dicembre ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Zapata nell’attacco dei bergamaschi, out Ribery (Di domenica 13 dicembre 2020) L’Atalanta a causa della gara rinviata con l’Udinese per impraticabilità di campo ha una partita in meno ed è stata risucchiata nel centro della classifica, rinviando anche il digiuno di vittorie in campionato che va avanti da fine ottobre ma contemporaneamente ottenendo per il secondo anno consecutivo gli ottavi di finale di Champions League grazie InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 13 dicembre 2020) L’a causa della gara rinviata con l’Udinese per impraticabilità di campo ha una partita in meno ed è stata risucchiata nel centro della classifica, rinviando anche il digiuno di vittorie in campionato che va avanti da fine ottobre ma contemporaneamente ottenendo per il secondo anno consecutivo gli ottavi di finale di Champions League grazie InfoBetting: Scommesse Sportive e

Atalanta_BC : ?? In campo così al #GewissStadium! ?? Our line-up to face Fiorentina! ? Presented by @Plus500 #AtalantaFiorentina… - SPress24 : Serie A, 11a Giornata, Atalanta-Fiorentina: Le formazioni ufficiali - GoalItalia : Sia Gomez che Ribery vanno in panchina ?? Le formazioni ufficiali di #AtalantaFiorentina ?? - sportli26181512 : Atalanta-Fiorentina, formazioni ufficiali: fuori Ribery e Callejon, dentro Eysseric e Bonaventura: Dopo il passaggi… - UgoBaroni : RT @SkySport: Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #AtalantaFiorentina #Atalanta #… -