AstraZeneca acquisirà Alexion Pharmaceuticals per £29 | 50 miliardi

(Di domenica 13 dicembre 2020)plc (LON: AZN) ha dichiarato sabato che acquisterà(NASDAQ: ALXN) per £29,50. L’acquisizione è la più grande della storia per il gigante farmaceutico britannico. Secondo, portare il produttore statunitense di farmaci sotto la sua gestione aiuterà a diversificare il suo portafoglio e ad espandere la sua presenza nei farmaci per malattie rare e immunologici. Sul grafico settimanale, il titolo diha chiuso venerdì con un rialzo di circa l’1%. L’azienda con sede a Boston è salita di oltre il 10% da inizio anno nel mercato azionario. Al momento, ha una capitalizzazione di mercato di £20e un rapporto prezzo/utili di 28,33. Gli azionisti diotterrano £86,95 di capitale ...