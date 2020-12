Ascolti tv sabato 12 dicembre | Festa di Natale – Una serata per Telethon | All together now

(Di domenica 13 dicembre 2020)tv122020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,122020? Su Rai 1 è andato in onda lo specialedi– Unaper. Su Canale 5 Allnow. Su Rai 2 una puntata di S.W.A.T. Su Italia 1 Tomorrowland. Su Rai 3 Ricomincio da Raitre. Su Rete 4 il film Kidnap. Su La7 Philadelphia. Ma chi ha totalizzato i maggioritv122020? Di seguito tutti i dati.tv 122020, primaI dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ...

surprenantcoeur : vabbè raga abbiamo capito che evandro lo vedremo venerdì se non direttamente sabato che ci possiamo fare abbiamo sc… - nigritha_ : @danula13 Ma quest'anno mi sembra una cretinate sinceramente. È da un anno che stiamo a casa, e pure Natale ce lo d… - roxy17835655 : @mummyunicorn Tommaso zorzi è il gf . Lo dicono anche gli addetti ai lavori si è visto lunedì con gli ascolti . Pie… - ReginaDelPongo : @sameyesblue @vivereinbilico Se avessero voluto aumentare gli ascolti lo avrebbero fatto vedere nella puntata di sa… - StefaniaLiga : RT @crippa_sara: gli ascolti di Verissimo sabato:???????? #oppiners #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato

Affaritaliani.it

di Goffredo Gori E’ la settimana che precede il Natale, un Natale che mette alla prova la nostra forza morale di fronte alle restrizioni e incertezze imposte dal male. Costretti ad un distanziamento f ...Michelle Hunziker pronta per la finale di All Together Now, vip: "Bella sfida il passaggio al sabato" La scorsa settimana il palinsesto di Canale 5 ha ...