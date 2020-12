Ascolti TV | Sabato 12 dicembre 2020. All Together Now chiude bene (18.7%). Male Telethon (9.8%) e Ricomincio da Raitre (5.2%) (Di domenica 13 dicembre 2020) Michelle Hunziker - All Together Now 3 Nella serata di ieri, Sabato 12 dicembre 2020, su Rai1 Telethon – Festa di Natale – in onda dalle 20:46 – ha conquistato 1.912.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 la finale di All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 3.784.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.641.000 spettatori (6.2%), mentre Criminal Minds 1.440.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Tomorrowland – Il mondo di domani ha intrattenuto 1.865.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Ricomincio da Raitre ha incollato 1.162.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Kidnap totalizza un a.m. di 1.259.000 spettatori (5.1%). Su La7 The Aviator ha registrato 439.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 dicembre 2020) Michelle Hunziker - AllNow 3 Nella serata di ieri,12, su Rai1– Festa di Natale – in onda dalle 20:46 – ha conquistato 1.912.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 la finale di AllNow – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 3.784.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.641.000 spettatori (6.2%), mentre Criminal Minds 1.440.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Tomorrowland – Il mondo di domani ha intrattenuto 1.865.000 spettatori (8.2%). Su Rai3daha incollato 1.162.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Kidnap totalizza un a.m. di 1.259.000 spettatori (5.1%). Su La7 The Aviator ha registrato 439.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 ...

