Arrestato Promes: accusa di accoltellamento per l'attaccante dell'Ajax (Di domenica 13 dicembre 2020) Notizia shock che arriva dall'Olanda: è stato Arrestato l'attaccante dell'Ajax, Quincy Promes con l'accusa di accoltellamento Notizia shock che arriva dall'Olanda. Secondo quanto riportato dal Der Telegraaf, Quincy Promes attaccante dell'Ajax sarebbe stato Arrestato con l'accusa di un coinvolgimento in un accoltellamento avvenuto lo scorso luglio. Secondo i media olandesi oggi l'attaccante non si sarebbe presentato all'allenamento. Una persona coinvolta nell'alterco sarebbe rimasta gravemente ferita alle ginocchia. Restano da chiarire dunque le reali responsabilità di Promes e la posizione dell'Ajax.

