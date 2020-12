Arrestato il calciatore dell'Ajax Quincy Promes: ha accoltellato un uomo durante una festa in famiglia (Di domenica 13 dicembre 2020) Un fulmine a ciel sereno in casa Ajax : l'attaccante Quincy Promes è stato Arrestato questa mattina. L'ala olandese, 28 anni, è accusato di aver accoltellato un uomo durante una festa in famiglia nel ... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020) Un fulmine a ciel sereno in casa: l'attaccanteè statoquesta mattina. L'ala olandese, 28 anni, è accusato di averununainnel ...

